Institut Roi Sejong : 26 nouveaux établissements ouvriront dans 18 pays

Photo : YONHAP News

L’Institut Roi Sejong, l’équivalent sud-coréen de l’Alliance française, a retenu 26 nouveaux sites dans 18 pays pour accueillir ses établissements, dont la mission est de faire connaître la langue et la culture coréennes à l’étranger.C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme lors de sa visite au site de la Fondation de l’Institut Roi Sejong (KSIF).Cette année, un total de 85 organismes dans 43 pays avaient présenté leur candidature.En particulier, cinq nations accueilleront pour la première fois l’Institut Roi Sejong : le Maroc, la Tanzanie, la Bolivie, la Slovénie et le Népal. En outre, cinq nouveaux instituts seront ouverts respectivement au Vietnam, qui a récemment désigné le coréen comme une première langue étrangère, et en Ouzbékistan, qui en a fait une langue étrangère officielle dans les écoles militaires.Le ministère de la Culture et le KSIF envisagent de porter le nombre total de ces établissements dans le monde à 270 d’ici l’année prochaine. Dans cette optique, ils vont l'élargir l’envoi d’enseignants « sur mesure » en fonction de la situation des pays concernés ainsi que l’éducation des formateurs sur place.