Chef du Pentagone : Pyongyang nourrit l’ambition de frapper le continent américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord représente une menace grandissante en ce qu’elle ambitionne de mettre le continent américain à la portée de ses missiles balistiques, mais les Etats-Unis chercheront toujours à maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne en donnant la priorité à la diplomatie.C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le secrétaire américain à la Défense dans un document écrit présenté à la commission militaire du Sénat. Dans ce texte, Lloyd Austin a précisé que son pays aurait toujours à l’œil le royaume ermite, tout en surveillant la Chine qui continue à renforcer ses capacités militaires.Le chef du Pentagone a notamment souligné que Pyongyang poursuivait le développement de ses capacités balistique et nucléaire avec pour cible le continent américain, ce qui constitue une menace croissante à l’égard des alliés et partenaires régionaux de Washington. Selon lui, les Etats-Unis n'épargneront pas leurs efforts pour atténuer le comportement déstabilisant et provocateur du régime de Kim Jong-un et pérenniser la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, tout en mettant la diplomatie en priorité.Le chef d’état-major des armées américaines est sur la même longueur d’onde. Dans un texte remis à la même commission du Sénat, Mark Milley a souligné que le pays communiste ne cessait d'intensifier ses capacités balistiques, et qu’il s’était doté de compétences technologiques lui permettant de menacer réellement non seulement les alliés et partenaires des Etats-Unis en Indo-Pacifique, mais aussi le continent américain.Le général américain a affirmé que le régime ne montrait aucun signe d’allégement dans sa concentration sur ses potentiels militaires, au détriment de sa population la plus vulnérable et de la paix dans cette partie du monde.