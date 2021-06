Le gouvernement se félicite de la poursuite de l’amélioration de la demande intérieure

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne poursuit son élan de reprise grâce aux exportations, à la consommation, à l’emploi et aux investissements.D’après la revue mensuelle du ministère des Finances, « Tendances économiques », publiée aujourd’hui, les exportations ont grimpé de 45,6 % en mai sur un an.En particulier, plusieurs indices de la consommation affichent une hausse, tels que le montant réglé par carte de crédit, de 6,8 % en glissement annuel, et celui des ventes dans les grands magasins et en ligne, respectivement de 17,3 % et de 48,4 %.Par ailleurs, le nombre des touristes chinois ayant visité la Corée du Sud a grimpé de 131,4 % en un an et l’indice du moral des consommateurs a gagné trois points par rapport au mois précédent, en atteignant 105,2. Le nombre des individus ayant trouvé un emploi en mai a également bondi de 619 000 en glissement annuel, ce qui a eu pour effet de faire baisser le taux de chômage de 0,5 point, à 4 %.Cependant, le ministère a maintenu sa mise en garde contre la pression inflationniste. En effet, les prix se sont accrus de 2,6 % en mai, en dépassant la barre des 2 % pour le deuxième mois de suite, notamment en raison de la hausse des prix des matières premières. L’inflation sous-jacente était, quant à elle, de 1,5 %.