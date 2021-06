Photo : YONHAP News

L'acteur sud-coréen Song Kang-ho a accepté la proposition de faire partie du jury de la compétition du 74e Festival de Cannes, qui se déroulera ente le 6 et le 17 juillet dans cette ville du sud de la France. La liste complète des jurés sera officiellement annoncée la semaine prochaine.Le héros de « Parasite » est le cinquième sud-Coréen à intégrer le jury de l’un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde, après le cinéaste Shin Sang-ok en 1994, le réalisateur Lee Chang-dong en 2009, l'actrice Jeon Do-yeon en 2014 et le metteur en scène Park Chan-wook en 2017.Song foulera également le tapis rouge en tant qu’acteur du film « Emergency Declaration », invité dans la section hors compétition de Cannes.