G7 : Moon Jae-in s’envole vers le Royaume-Uni

Photo : YONHAP News

Le président de la République est parti cet après-midi pour le Royaume-Uni afin de participer au sommet du G7 qui se déroule du 11 au 13 juin en Cornouailles. C’est la deuxième année de suite qu’il y est convié, cette fois-ci sur l’invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui assure cette année la présidence du Groupe des sept.Selon Moon Jae-in, cela montre bien que la Corée du Sud voit son statut international se hisser à la hauteur de ces sept grandes puissances mondiales, et cela signifie aussi qu’elle devra désormais assurer un rôle et une responsabilité qui y correspondent.Lors de ce sommet, le chef de l’Etat prévoit de souligner la « K-prévention » et le rôle de son pays en tant que hub mondial de vaccins anti-COVID, sans oublier de présenter sa politique du « New Deal à la coréenne ».A l’occasion de ce rendez-vous, Moon relancera la diplomatie en présentiel, interrompue à cause de la pandémie. D’abord, il aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants britannique, australien et de l’Union européenne en marge du sommet.Cependant, aucune concertation ne serait en cours pour une rencontre bilatérale avec le Japon, ou trilatérale avec les Etats-Unis. Mais la Cheongwadae n’a pas exclu une telle éventualité. Un responsable de la Maison bleue a fait savoir que Séoul était toujours ouvert au dialogue avec Tokyo et aux pourparlers tripartites.Après ce rassemblement, le président Moon enchaînera avec deux visites d’Etat, d’abord en Autriche du 13 au 15 juin, puis en Espagne du 15 au 17 juin, sur l’invitation respective du président autrichien Alexander Van der Bellen et du roi espagnol Felipe VI.