Le ministère de la Réunification s’abstient de tout commentaire sur l’état de santé de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Alors que le site web américain spécialisé dans la Corée du Nord, NK News, a rapporté que le dirigeant nord-coréen avait récemment perdu considérablement du poids, le ministère sud-coréen de la Réunification s’est abstenu de commenter sur l’état de santé de Kim Jong-un, en se contentant d’expliquer qu’il suivait de près ses activités officielles.Samedi dernier, les médias nord-coréens ont relayé, en images, une réunion du bureau politique du Parti des travailleurs présidée par le jeune leader, et ce pour la première fois en 29 jours.NK News a alors commenté ces photos, en avançant que Kim Ⅲ avait remarquablement maigri au vu de la longueur de la gourmette qu’il porte au poignet. Et d’ajouter que les services de renseignement sud-coréen, américain et nippon scrutaient de près son état de santé.Cependant, le ministère jugerait qu'il n'y a, pour l'heure, aucun signe laissant supposer une dégradation de la santé de l’homme fort de Pyongyang.