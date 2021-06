JO d’été de 2032 : Séoul regrette l’élimination d'une candidature commune avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’initiative des deux Corées visant à organiser conjointement les Jeux olympiques d’été de 2032 a été avortée suite à la décision de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) lors de sa dernière réunion, qui s’est achevée aujourd’hui.La ville australienne de Brisbane y a été désignée seule candidate pour accueillir les JO. Cette décision sera officiellement entérinée par les membres du CIO lors de son assemblée générale prévue le 21 juillet à Tokyo.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul souhaitait que l’organisation de l’événement sportif le plus important dans la péninsule constitue une aubaine pour la paix et la réconciliation des deux Corées.Le diplomate a néanmoins ajouté que l’exécutif chercherait de nouvelles occasions de poursuivre la coopération intercoréenne à travers le sport et de mettre en œuvre l’esprit de la déclaration du 19 septembre, signée à l’issue du troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un en 2018 à Pyongyang. En effet, le document prévoit que Séoul et Pyongyang coopèrent pour accueillir conjointement les JO d’été de 2032.