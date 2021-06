Le sommet du G7 appelle à la dénucléarisation de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

« Nous nous alignons sur la diplomatie pragmatique américaine dans le dossier nord-coréen et appelons Pyongyang à revenir à la table des négociations ». Voilà ce que souligne la déclaration commune du sommet du G7, qui s'est déroulé du 11 au 13 juin en Cornouailles, au Royaume-Uni.Les dirigeants des nations participantes ont réclamé une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la péninsule coréenne, tout comme l'abandon vérifiable et irréversible, par le pays communiste, du développement illégitime d'armes de destruction massive et de son programme balistique.Les sept puissances ont d'ailleurs exprimé un grand soutien à la politique nord-coréenne élaborée par l'administration Biden, appelant le régime de Kim Jong-un à reprendre le dialogue. Et d'exhorter la communauté internationale à respecter sans faute les résolutions onusiennes à son encontre, probablement pour pointer du doigt la Chine, peu encline à les mettre en œuvre.En revanche, la rencontre tant attendue entre les dirigeants sud-coréen et japonais n'a pas eu lieu. Le président Moon Jae-in a ainsi regretté sur son compte de réseau social que les deux pays voisins n'aient pu profiter du forum pour entamer une nouvelle ère de leurs relations. Dans la foulée, il s'est réjoui de l’intention affichée par beaucoup de pays pour un partenariat avec le pays du Matin clair.A l’issue de ce rassemblement, le locataire de la Cheongwadae s'est envolé pour l’Autriche pour une visite d'Etat du 13 au 15 juin. Il s'agit d'une première pour un dirigeant sud-coréen depuis la normalisation des relations diplomatiques entre Séoul et Vienne en1892.Moon Jae-in s'entretiendra aujourd’hui avec son homologue autrichien Alexander Van der Bellen et le Premier ministre Sebastian Kurz pour élargir la coopération bilatérale, notamment en matière de sciences et technologies.