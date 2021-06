Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est qualifiée sans aucune défaite pour le 3e tour des éliminatoires de la zone Asie pour la Coupe du monde de la Fifa 2022.Dimanche, au stade de Goyang, dans la province de Gyeonggi, les « guerriers de Taegeuk » ont battu le Liban 2 à 1, avec un pénalty de Son Heung-min et un but de l'adversaire marqué contre son camp.Avec cinq victoires et un match nul, les hommes de Paulo Bento terminent en tête du groupe H.La dernière phase de qualification pour le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar débutera en septembre prochain. Le tirage au sort des groupes aura lieu le 1er juillet.