Kim Jong-un appelle l’armée à rester attentive à l'évolution de la situation dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a souligné que l’armée populaire devrait rester vigilant quant aux circonstances fluctuantes dans la péninsule coréenne. D'après l'agence de presse du pays communiste (KCNA), Kim Jong-un a tenu ces propos lors d’une réunion élargie du comité central militaire du Parti des travailleurs, qu’il a présidée le 11 juin dernier. Il aurait alors incité les forces armées à suivre coûte que coûte l’orientation et les directives du parti.Lors de ce rassemblement ont été débattus les défis importants à relever pour renforcer la capacité de combat du pays afin de s’adapter aux conjonctures internes comme externes et redonner du souffle aux plans de défense nationale. Les détails n’ont toutefois pas été communiqués.La réunion aurait également porté sur la nomination et la destitution d’officiers militaires. Elle serait intervenue en amont d’une réunion plénière du parti unique nord-coréen, prévue au début du mois.