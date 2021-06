Moon Jae-in rencontre Emmanuel Macron en marge du G7

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue français se sont brièvement entretenus, hier, en marge du sommet du G7, qui s’est tenu en Grande-Bretagne. Moon Jae-in et Emmanuel Macron ont échangé sur la réponse au COVID-19 et les circonstances économiques de leurs deux pays.D’après la porte-parole de la Maison bleue, Macron a souhaité renforcer en particulier la coopération bilatérale dans le domaine des technologies de pointe liées aux semi-conducteurs et aux véhicules électriques ainsi que dans ceux de la santé et de l'énergie. Ce à quoi Moon a exprimé son consentement.L'hôte de l'Elysée a également souligné que la collaboration dans le secteur de la culture et de l'éducation constituait un axe central des relations entre Paris et Séoul. En retour, le locataire de la Maison bleue s’est attendu à ce que les deux alliés travaillent main dans la main pour la formation de la main d'œuvre dans l'intelligence artificielle et les logiciels informatiques en vue de soutenir la transition numérique et verte.Par ailleurs, Moon Jae-in a fait part à son interlocuteur du résultat du dernier sommet avec Joe Biden en espérant l’amélioration des relations intercoréennes et de celles entre Washington et Pyongyang. A son tour, Emmanuel Macron a renouvelé son soutien actif au processus de paix dans la péninsule coréenne prôné par Séoul.