COVID-19 : un navire de la Marine au service de la vaccination dans les régions insulaires

Ces dernières 24 heures, 399 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été recensées en Corée du Sud : 360 locales et 39 importées.D’après les autorités sanitaires, un vaisseau de la Marine, le « Hansando », fera une tournée de 25 régions insulaires de la province de Jeolla du Sud à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du mois dans le cadre de la campagne de vaccination. Quelque 600 habitants âgés de 30 ans et plus se feront injecter le vaccin Janssen à bord du navire. Ce sérum fabriqué par la filiale du laboratoire américain Johnson & Johnson sera administré à un total de 894 000 réservistes d’ici mercredi prochain.A partir de demain, les policiers et les pompiers de moins de 30 ans, les employés des établissements à haut risque ainsi que les individus souffrant d'une maladie des reins recevront la première dose du Pfizer. De son côté, l’inoculation de la première dose du sérum d’AstraZeneca destinée aux 60 ans et plus se déroule jusqu’à ce samedi.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) estime qu’à ce rythme, l’objectif de vacciner 13 millions d’individus au premier semestre pourra être atteint sans faille.Par ailleurs, la jauge de spectateurs limitée à 10 % dans les stades en plein air est élargie à compter d’aujourd’hui, à 30 % à Séoul et ses environs et 50 % dans le reste du territoire. Le nombre d’entrées autorisées dans les salles de concert passe également à 4 000. Or, le niveau actuel de distanciation sociale sera maintenu jusqu’au 4 juillet prochain.