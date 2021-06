Sondage : le PPP creuse son avance sur le Minjoo

Photo : YONHAP News

39,1 % des sud-Coréens soutiennent le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, soit un gain d’1,1 point en une semaine. Le Minjoo, le parti au pouvoir, ne dépasse pas 29,2 % d'avis favorables, en baisse de 0,5 point.C’est le résultat d’un sondage réalisé par Realmeter pour la chaîne d’informations en continu YTN entre le 7 et le 11 juin auprès de 2 512 citoyens âgés de 18 ans et plus.L'écart entre les deux principales formations du pays se creuse pour se rapprocher de 10 points, dépassant la marge d'erreur pendant 13 semaines d'affilée.Du côté des partis minoritaires, le Parti du peuple est plébiscité par 6,7 % des sondés, suivi par le Parti démocrate ouvert avec 6 % et le Parti pour la justice avec 3,9 %.Une nouveauté à remarquer : le PPP bénéficie du soutien des quarantenaires, traditionnellement proches du Minjoo. En effet, sa cote de popularité dans cette tranche d'âge enregistre 30,7 %, soit 4,4 points de plus qu’il y a une semaine, alors que 36,7 % se prononcent en faveur du Minjoo, en recul de 11,1 points.Par région, le premier parti de l’opposition renforce sa position dans la mégapole : 41,1 % à Séoul (+3,1 points) et 37,9 % dans la ville d'Incheon et la province de Gyeonggi (+3,2 points).Selon le cabinet de sondage, le PPP bénéficie de l'image de réformateur de son jeune leader fraîchement élu, Lee Jun-seok, et des apparitions publiques fréquentes de l’ancien procureur général et possible candidat du camp d’opposition à la présidentielle de 2022, Yoon Seok-yeol.De son côté, le président de la République voit sa cote de popularité progresser de 0,2 point en une semaine pour s’établir à 38,5 %, contre 57,6 % de réponses négatives (-0,3 point).Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.