Gavi : la Corée du Nord pourra bénéficier des vaccins offerts par les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Les vaccins contre le COVID-19 que les Etats-Unis se sont engagés à fournir aux pays défavorisés pourraient bénéficier à la Corée du Nord. C’est ce qu’a affirmé vendredi dernier le porte-parole de l'Alliance du vaccin (Gavi) à la Voix de l'Amérique (VOA).D’après cette organisation non gouvernementale, Washington a annoncé, la veille, qu'il distribuerait 500 millions de doses du sérum de Pfizer-BioNTech via le mécanisme COVAX aux 92 pays bénéficiaires du système de garantie de marché et à l’Union africaine. Pyongyang fait partie de cette liste.La porte-parole adjointe du département d'Etat américain, Jalina Porter, a pour sa part indiqué le même jour dans un briefing que Washington avait déterminé la liste des nations qui recevront les vaccins à travers une coordination avec COVAX.Le mois dernier, le pays de l’Oncle Sam avait promis d'acheminer 80 millions de doses dans le monde ; 60 millions d’AstraZeneca et 20 millions de Pfizer, Moderna et Janssen, tout en précisant qu’il n’avait pas prévu de les partager avec le royaume ermite.Le pays communiste a critiqué, lors de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS), l’injustice de la distribution des vaccins en affirmant qu’alors que certains pays n’ont pas le moyen de s’en procurer, d’autres tentent d’en stocker plus qu’ils n'en ont besoin.