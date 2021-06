Séoul incite Pyongyang à retrouver l’esprit de la déclaration du 15 juin

Photo : YONHAP News

A la veille du 21e anniversaire de la Déclaration conjointe du 15 juin conclue entre deux Corées, le ministère sud-coréen de la Réunification a appelé Pyongyang à retrouver l’esprit de cette dernière et à se montrer favorable au dialogue et à la coopération bilatérale.Sa porte-parole a indiqué que le gouvernement ferait de son mieux en respectant les accords conclus entre Séoul et Pyongyang pour faire avancer le processus de paix. Elle a également mentionné l’adoption, hier, du communiqué commun des dirigeants du G7 pour faire revenir le royaume ermite à la table de la discussion.Selon Lee Jong-joo, la déclaration signée il y a 21 ans constitue la première entente entre les dirigeants des deux Corées depuis la division de la péninsule et marque une nouvelle ère dans laquelle le Sud et le Nord déploient des efforts pour la réconciliation, la coopération, la paix et la réunification.Cette année, l’exécutif n’organise pas d’événement de célébration, mais le ministre de la Réunification assistera aux autres manifestations organisées par le secteur privé, les collectivités locales et l’Assemblée nationale.Lee In-young a dans ce cadre participé aujourd’hui à la cérémonie d’inauguration du musée de la maison de l’ancien président Kim Dae-jung, qui a paraphé ce document.Demain, il prononcera un discours dans un colloque organisé par le Conseil coréen pour la réconciliation et la coopération et le Forum parlementaire pour la paix future en Asie du Nord-est, ainsi que dans une conférence sur le tourisme de la paix intercoréen.