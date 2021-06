Les exportations de semi-conducteurs dépassent les 10 milliards de dollars pour la 1ère fois en 30 mois

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations liées aux TIC s’est élevé le mois dernier à 17,7 milliards de dollars, soit une progression de 27,4 % en un an. Selon le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, il s’agit du chiffre le plus élevé pour un mois de mai depuis 2018.Les trois articles clefs, à savoir les semi-conducteurs, les écrans et les téléphones portables, ont conduit à cette embellie en enregistrant une hausse à deux chiffres pour la deuxième année de suite.Plus précisément, les ventes de semi-conducteurs hors des frontières ont grimpé de 24 % pour atteindre 10,1 milliards de dollars. C’est la première fois depuis novembre 2018 qu’elles ont franchi le cap des 10 milliards de dollars.Tirées par une demande et un prix croissants, les puces mémoire et non mémoire ont été vendues respectivement pour 6,6 milliards et 3 milliards de dollars. Les secondes ont vu leurs exportations exploser de 56 % en glissement annuel, un record jamais atteint.Les écrans ont connu une flambée de 38,7 % tandis que les téléphones portables sont montés en flèche de 43 %.Par ailleurs, les importations d’articles de TIC se sont établies à 10,5 milliards de dollars. La balance commerciale du secteur est estimée à 7,22 milliards de dollars.