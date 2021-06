Photo : YONHAP News

Une semaine tout juste après avoir atteint son plus haut historique, le Kospi a de nouveau battu son propre record. Ce lundi, l'indice principal de la Bourse de Séoul a terminé à 3 252,13 points, en hausse de 0,09 % par rapport à vendredi dernier. Quant au Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, il prend 0,63 % et finit à 997,41 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 350,82 wons (-3,08 wons) et le dollar américain 1 116,7 wons (+5,9 wons).