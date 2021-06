En voyage à Vienne, Moon Jae-in affiche sa volonté de fournir à Pyongyang des vaccins anti-COVID

Photo : KBS News

En visite d’Etat en Autriche après avoir participé au sommet du G7 au Royaume-Uni, le président sud-coréen a donné hier une conférence de presse conjointe avec son homologue Alexander Van der Bellen à l’issue de leur entrevue.L’occasion pour Moon Jae-in d’annoncer que son pays contribuera à l’éradication du COVID-19 en faisant des efforts pour devenir un hub mondial de production de vaccins. Et d’ajouter qu’une distribution équitable de ces armes contre le virus aux pays à bas revenus pourra libérer le monde de la pandémie, en annonçant dans la foulée son intention de les fournir aussi à la Corée du Nord, si celle-ci est d’accord. Selon le locataire de la Cheongwadae, les Etats-Unis soutiennent eux aussi la coopération humanitaire envers le pays communiste.Lors de leur tête-à-tête tenu avant la conférence de presse, les deux dirigeants sont convenus d’établir un partenariat orienté vers l’avenir entre leurs pays. A ce propos, Alexander Van der Bellen a affirmé que Séoul et Vienne étaient et seraient aussi de bons partenaires au sein de la communauté internationale.Ces relations se sont invitées aussi dans les discussions entre le chef de l’Etat sud-coréen et le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Les deux hommes se sont alors engagés à les relever au niveau de partenariat stratégique. La Corée du Sud est ainsi devenue le premier pays d’Asie à établir un tel partenariat avec l’Autriche. Elle avait fait de même avec la Suisse.Moon et Kurz se sont également mis d’accord pour développer davantage la coopération entre les deux nations dans divers domaines allant de l’économie à la culture, sans oublier les sciences et les technologies.Le numéro un sud-coréen s’envolera aujourd’hui pour l’Espagne, dernière étape de sa tournée dans trois pays d’Europe.