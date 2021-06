BTS : « Butter » domine le Billboard Hot 100 pour la 3e semaine d'affilée

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a réalisé un nouvel exploit en plaçant « Butter », son deuxième single en anglais, en tête du classement du Billboard Hot 100 pour la troisième semaine de suite.D’après l’annonce faite hier par Billboard, c’est la première fois qu’une chanson des Bangtan Boys se maintient à la première place du prestigieux classement américain pour la troisième semaine consécutive.Pour rappel, « Dynamite », leur premier single en anglais sorti en août 2020 ayant débuté à la tête du Hot 100, est resté sur le trône en deuxième semaine, puis a été relégué au 2e rang durant deux semaines avant de regagner la première place lors de la 5e semaine suivant sa publication.Le boys band sud-coréen a ensuite renouvelé sa prouesse de dominer le classement avec la version remix de « Savage Love » de Jawsh 687 et Jason Derulo à laquelle il a participé en octobre 2020, puis avec « Life Goes On » en novembre 2020. Le septuor a ainsi conservé son titre de numéro un pendant un total de huit semaines.BTS, qui a célébré le 13 juin dernier le 8e anniversaire de ses débuts, vient de publier sur son compte Twitter un message de remerciement adressé à ses fans surnommés « Army » qui lui ont permis de réaliser ce nouveau record.A noter que le Billboard Hot 100 est le principal classement des singles aux Etats-Unis, établi sur la base du nombre d’écoutes en streaming, de téléchargements et de diffusions à la radio.