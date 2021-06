Sommet de l’Otan : les Alliés soutiennent l’objectif de dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des 30 pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) se sont eux aussi réunis hier à Bruxelles pour leur sommet annuel.Dans leur communiqué final, ils ont fait part de leur préoccupation à l’égard du dossier nucléaire nord-coréen. De fait, les chefs d’Etat et de gouvernement des Alliés y ont réaffirmé « le plein soutien à l’objectif de dénucléarisation complète, vérifiable, et irréversible de la Corée du Nord, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’Onu ».Et d’appeler aussi le régime de Kim Jong-un à « mener des négociations constructives avec les Etats-Unis en vue d’atteindre cet objectif et à s’acquitter complètement de ses obligations internationales, à éliminer ses capacités d’armement nucléaire, chimique et biologique, ainsi que ses missiles balistiques ».L’Alliance a exhorté en même temps Pyongyang à « revenir au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et à son accord de garanties généralisées avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), et à abandonner tous les programmes liés à de tels armements ».Dans le texte, l’Otan a utilisé le nom officiel de l’Etat communiste, à savoir la République populaire démocratique de Corée (RPDC).