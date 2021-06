Le ministre de la Réunification reporte sa visite aux Etats-Unis face au silence de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La visite du ministre sud-coréen de la Réunification aux Etats-Unis, initialement programmée pour la fin de ce mois-ci, vient d’être reportée. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du gouvernement.Rappelons que Lee In-young a entamé dès le mois d’avril les préparatifs en vue de son déplacement aux Etats-Unis. Il envisageait de rencontrer des responsables de l’administration Biden et du Congrès ainsi que des représentants issus de différents milieux. Avec dans ses valises la coopération intercoréenne et les sanctions prises à l’encontre du régime de Kim Jong-un.Le report de son voyage aux USA proviendrait de l’incertitude qui règne sur la péninsule coréenne, surtout liée à la position politique du pays communiste vis-à-vis des Etats-Unis et de la Corée du Sud. En effet, Pyongyang prolonge son silence en ne faisant aucun commentaire officiel sur le récent sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden, fin mai à Washington. Et on ignore aussi la date de la réunion plénière du Parti des travailleurs qui devait se tenir au début de ce mois.