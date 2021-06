Téhéran paye ses dettes à l’Onu avec ses fonds gelés dans des banques sud-coréennes

Photo : YONHAP News

L’Iran a finalement payé aux Nations unies une partie de ses cotisations qui avaient été retardées, soit quelque 16,2 millions de dollars, et ce avec ses fonds gelés dans deux banques sud-coréennes, qui s’élèvent à sept milliards de dollars.Séoul a confirmé cette information publiée hier par l’agence de presse de la République islamique, l’IRNA. Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué que la Banque industrielle de Corée (IBK), l’une des deux institutions auxquelles sont déposés les fonds, avait pris part au transfert de l’argent. Et d’ajouter que dans ce processus, il y a eu des concertations avec l’Onu et les Etats-Unis.L’officiel a détaillé que le gouvernement sud-coréen avait travaillé en étroite consultation avec les parties concernées à la demande de Téhéran, afin que celui-ci puisse verser ses contributions, et que les procédures nécessaires avaient été menées rapidement avec l’aval du Trésor américain.Selon lui, l’Onu a confirmé que le pays du Moyen-Orient avait récupéré vendredi dernier son droit de vote à l’Assemblée générale de l’organisation, un droit suspendu en janvier en vertu de sa Charte prévoyant une telle privation temporaire pour tout pays dont le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due pour les deux années complètes écoulées.