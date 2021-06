Lancement de l’appel d’offres pour la vente de la compagnie aérienne Eastar Jet

Photo : YONHAP News

L’appel d’offres a officiellement été lancé hier pour trouver un repreneur à la compagnie aérienne à bas coût Eastar Jet, en redressement judiciaire. Le seul candidat, en l’occurrence un consortium mené par Kanglim, une filiale du groupe de sous-vêtements Ssang Bang Wool, a soumis son dossier faisant état de la somme de rachat souhaitée et du plan de maintien des emplois, entre autres.Début juin, une dizaine de candidats avaient pourtant présenté leur lettre d’intention. Tous les autres ont donc jeté l’éponge face à la dette colossale de l’entreprise à reprendre, estimée à environ 200 milliards de wons, soit près de 150 millions d'euros.Le consortium doit désormais rivaliser avec SJ Co., un groupe de BTP qui, lui, avait été sélectionné le mois dernier comme repreneur prioritaire hors appel d’offres. Si le premier a proposé hier une somme plus élevée que le second pour racheter Eastar, le second sera autorisé à revoir son offre.Le nom de l’attributaire sera vraisemblablement connu la semaine prochaine.