Les livreurs occupent la poste de Yeouido pour réclamer le respect de l'accord social

Photo : YONHAP News

Les livreurs de la poste occupent depuis hier la poste de Yeouido, à Séoul. Ils contestent les arguments avancés le 11 juin dernier par Korea Post, selon lesquels les frais pour le tri des colis ont été versés aux travailleurs.Selon le Syndicat de solidarité des livreurs de colis dont ils font partie, le paiement de ces frais n’apparaît nulle part sur la fiche de paie. Il dénonce donc une déclaration infondée de l'entreprise, qui empêche la conclusion d’un accord social entre le syndicat et le patronat.Le syndicat a ensuite pointé du doigt le travail excessif imposé aux livreurs, évoquant le cas d'un travailleur de Lotte Global Logistics Co., dernière victime d’une hémorragie cérébrale. Selon lui, le gouvernement et les sociétés de livraison forcent les livreurs à traiter moins de colis pour réduire le temps de travail en revenant sur certains de leurs engagements pris dans le cadre des négociations pour lutter contre le surmenage.Les syndiqués ont ensuite réaffirmé la volonté de poursuivre leur combat afin de trouver un accord social avec le patronat et de prévenir la mort par surmenage dans la profession.De son côté, le service postal d'Etat s’est dit déterminé à réagir sévèrement à l’occupation illégale d'un de ses bâtiments par le syndicat. L’entreprise publique a ensuite déclaré avoir déterminé le système de prise en charge des frais en coopération avec ce dernier, entre mars et mai 2020.Les négociations entre le gouvernement et le syndicat des livreurs destinées à prévenir les cas de surmenage, qui ont échoué le 8 juin dernier, vont reprendre aujourd’hui dans l'espoir de trouver un terrain d’entente. Les livreurs réclament, entre autre, des mesures de compensation de leurs pertes dues à la réduction du temps de travail.Le syndicat prévoit cet après-midi un grand rassemblement près du parc de Yeouido. Il estime que le nombre de manifestants pourrait atteindre 4 000, voire 5 000.Si les nouvelles négociations qui vont durer jusqu’à demain au Parlement n’aboutissent pas, les services de livraison de colis risquent d’être perturbés à travers le pays.