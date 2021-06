COVID-19 : Séoul prolonge son avertissement pour les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Pour la sixième fois consécutive, le gouvernement a prolongé son avertissement spécial concernant les voyages dans tous les pays et territoires de la planète. Une mesure qu’il avait prise en mars 2020 en vue de contenir la propagation de la pandémie de COVID-19.La nouvelle décision est effective à partir de demain pour un mois. Il est possible qu’elle le soit jusqu’à la mi-septembre.Il est donc conseillé aux sud-Coréens prévoyant un déplacement hors des frontières de l’annuler ou de le décaler, si possible, et de rester vigilants pour ne pas s’exposer à un risque de contamination à l’épidémie, s’ils demeurent dans un pays étranger.Le ministère des Affaires étrangères entend désormais décider de prolonger ou non la mise en garde, pays par pays, en prenant en considération l’évolution de la crise sanitaire, le taux de vaccination ou encore le progrès dans les négociations visant à reconnaître réciproquement une attestation de vaccination et les bulles de voyage.