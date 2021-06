Yomiuri : Séoul et Tokyo se coordonnent sur un voyage de Moon Jae-in au Japon à l’occasion des JO

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon mènent actuellement leurs discussions en vue d’un voyage du président Moon Jae-in dans l’archipel à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui s’ouvriront le 23 juillet. C’est en tout cas ce qu’a rapporté aujourd’hui le journal nippon Yomiuri Shimbun.Selon le quotidien, c’est Séoul qui a proposé le premier le déplacement présidentiel, et Tokyo a ensuite accepté la proposition.Lors des JO d’hiver de PyeongChang en Corée du Sud, organisés en février 2018, le Premier ministre nippon de l’époque Shinzo Abe était venu au pays du Matin clair et s’était entretenu en tête-à-tête avec le locataire de la Maison bleue.Cette fois, le gouvernement sud-coréen a informé l’administration de son successeur Yoshihide Suga de l’intention de Moon de faire une visite en retour, et ce par voie diplomatique.Toujours selon le géant de la presse nippone, la Corée du Sud souhaite en profiter pour avoir un premier sommet entre son dirigeant et Suga. Cependant, le pays du Soleil levant s’y montre prudent, car il croit qu’il est peu probable que Séoul présente alors des solutions aux contentieux mémoriels comme ceux liés au travail forcé et aux femmes de réconfort.Plus tard dans la journée, le gouvernement de Suga a officiellement démenti l’information par la voie de son secrétaire général Katsunobo Kato.