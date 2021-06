Présidentielle 2022 : le calendrier de la primaire divise le Minjoo

Photo : YONHAP News

Une quarantaine de primo-députés du Minjoo, réunis aujourd’hui, ont évoqué la nécessité de lancer une discussion afin de déterminer le moment et les modalités de la tenue de la primaire pour élire leur candidat à la présidentielle de 2022.Ces propos laissent entendre la nécessité de revoir le calendrier de la primaire du parti au pouvoir, de façon à ce que cet évènement politique attire l’attention de la population.Cet avis n’est pourtant pas partagé avec le reste des représentants du Minjoo. L’inscription des candidatures serait donc lancée vers le milieu ou la fin de la semaine prochaine. La formation s’apprête également à mettre sur pied une équipe de préparation à la présidentielle composée de jeunes députés.De son côté, Lee Jun-seok, le jeune leader du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, a invité Yoon Seok-youl, l’ancien procureur général, à démontrer sa capacité politique à la population au lieu de se poser comme un simple opposant au chef de l’Etat Moon Jae-in. Il lui a ainsi demandé de faire connaître sa position en tant que possible candidat du camp de l’opposition à la présidentielle de 2022, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de l’économie et de l’éducation.Le nouveau patron du PPP a ensuite appelé d’autres prétendants qui n’appartiennent pas à son parti à le rejoindre d’ici la fin du mois d’août. Suite à ce propos, un porte-parole de Yoon a fait savoir que l’agenda de ce dernier n’entrerait pas en conflit avec celui proposé par Lee.