COVID-19 : le seuil des 13 millions de primo-vaccinés a été franchi aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui qu’environ 200 000 vingtenaires pour la vaccination anti-COVID ont commencé à recevoir une première dose du sérum Pfizer. Il s’agit des policiers, des pompiers, des employés de clinique et de pharmacie, des enseignants de maternelle, de crèche et des première et deuxième années d’école primaire ainsi que de leurs assistants.L’administration du Janssen, produit du laboratoire américain Johnson & Johnson, pour les réservistes et les effectifs de la défense civile, entre autres, se poursuivra jusqu’à demain, et celle de l’AstraZeneca pour les plus de 60 ans jusqu’à ce samedi.Quant à l’inoculation du vaccin Moderna, elle débutera cette semaine, pour la première fois en Corée du Sud, dès que l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) y aura donné son feu vert. Il est réservé en priorité au personnel de santé des grands hôpitaux, âgé de 20 à 29 ans.Jusqu’à hier, plus de 12 560 000 adultes ont reçu au moins une première injection, soit 24,5 % de la population. La barre des 13 millions a été atteinte aujourd’hui. Et 6,4 % des citoyens ont reçu les deux injections, ou la dose unique dans le cas du Janssen.Lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise aujourd’hui, le ministre de la Santé Kwon Deok-chul a estimé qu’au cours des quatre dernières semaines, le nombre de patients victimes de formes graves du coronavirus s’était maintenu aux alentours de 150, et celui des décès entre 10 et 15.Pourtant, le taux de reproduction a été supérieur à 1,02 la semaine dernière. La vigilance doit donc rester de mise.Par ailleurs, un total de 374 cas positifs ont été identifiés en l’espace de 24 heures.