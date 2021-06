Les autorités financières commencent à serrer l’étau sur les plateformes de cryptomonnaies

Photo : YONHAP News

Le Service de supervision financière (FSS) a envoyé hier un e-mail aux 20 plateformes d’échange de cryptomonnaies domestiques. Cet organe exécutif du régulateur financier sud-coréen les y a exhortées à lui présenter une liste des devises numériques dont la cotation a été suspendue ou dont la transaction est classée comme nécessitant une vigilance accrue, avec les motifs de la prise de ces mesures, le nombre de leurs détenteurs et leur montant.Les autorités financières se mobilisent pour éviter les perturbations du marché, comme celles de vendredi dernier. Ce jour-là, la plus grande bourse de cryptoactifs de Corée du Sud, Upbit, a subitement annoncé la suppression de la cotation de certaines devises et la désignation de plusieurs monnaies comme faisant l’objet d’une attention particulière. Une annonce qui a aussitôt semé la pagaille parmi les investisseurs.Effectivement, le directeur de la finance digitale du FSS, Kim Byung-chil, a expliqué avoir demandé l’envoi des données en vue de faire l’état des lieux du marché, d’autant plus que le week-end dernier ont été publiées des informations selon lesquelles la cotation de bon nombre de monnaies avait été annulée.Les professionnels du secteur estiment que le FSS commence à faire pression sur les plateformes pour les amener à les réduire.A l’heure actuelle, les quatre premiers sites d’échange de cryptomonnaies comptent en moyenne 140 devises cotées. Un nombre jugé excessif par rapport aux plateformes américaines ou européennes, où à peu près 50 devises sont échangées contre d’autres.