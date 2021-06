Photo : YONHAP News

Des nuages chargés de pluie ont traversé la péninsule du nord au sud, ce mardi. En fin de journée, des averses étaient toujours en cours le long de la côte méridionale, entre Mokpo et Busan.Ces précipitations ont entraîné une baisse sensible des températures, de trois à six degrés en fonction des régions. A 15h, Météo-Corée relevait 21°C à Jeonju, 22°C à Gangneung, et 23°C à Séoul et à Daegu. Le mercure doit repartir à la hausse dès demain.