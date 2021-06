Moon Jae-in entame une visite d’Etat en Espagne

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a entamé hier un voyage de trois jours en Espagne, dernière étape de sa tournée européenne qui l’a conduit aussi au Royaume-Uni et en Autriche.Arrivé dans l’après-midi à Madrid, Moon Jae-in a été accueilli lors d’une cérémonie officielle offerte par le roi Felipe VI. Il est le premier dirigeant étranger à effectuer une visite d’Etat dans le pays depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus.Lors de sa prise de parole, le locataire de la Cheongwadae a affirmé que si, géographiquement, la Corée du Sud et l’Espagne étaient toutes deux situées à l’extrême du continent dont elles font partie, elles continuaient à multiplier leurs échanges, et que leur coopération économique s’étendait elle aussi sur l’industrie de demain.En retour, le monarque a exprimé sa reconnaissance pour la coopération et le soutien apportés par Séoul afin d’aider son pays au premier stade de l’épidémie. Il s’est aussi réjoui de la présence, au dîner d’Etat, d’un nombre record d’entrepreneurs, ce qui illustre, selon lui, un grand intérêt pour le pays du Matin clair.Moon s’est ensuite déplacé vers l’Hôtel de ville de la capitale, où il s’est vu offrir la clé d'or de la part du maire, José Luis Martinez-Almeida. Il a alors affirmé croire que cette clé apporterait une grande chance à la péninsule coréenne. Et de promettre qu’il ouvrira une porte vers le combat contre le coronavirus.Ce mercredi, le leader sud-coréen sera reçu par le Premier ministre Pedro Sanchez. La conversation des deux hommes doit porter sur la coopération entre les deux nations dans divers domaines allant de la crise sanitaire à l’économie. Puis, le président visitera le Sénat, avant de s’envoler vers Barcelone, où il doit rencontrer notamment des chefs d’entreprise locaux.Selon la Cheongwadae, l’Etat de la péninsule ibérique est une puissance en construction, au point qu’il enregistre les deuxièmes meilleures performances dans les contrats de BTP à l’étranger. La visite présidentielle permettra donc d’échanger sur les moyens pour les deux nations de percer ensemble le marché international de la filière.Moon en profitera pour exhorter le gouvernement espagnol à soutenir le processus de paix dans la péninsule coréenne.