Moon Jae-in propose au PDG de CureVac d’envisager son pays comme un hub de production de vaccins

Photo : YONHAP News

Hier, au dernier jour de sa visite d'Etat en Autriche, le président de la République s’est entretenu par visioconférence avec le patron du laboratoire allemand CureVac.Moon Jae-in a fait part à Franz-Werner Haas de son souhait que le vaccin anti-COVID en cours d'élaboration par cette firme soit rapidement distribué en Europe et en Asie-Pacifique, tout en l'incitant à envisager la Corée du Sud comme un hub de production pour l’Asie-Pacifique.Selon le locataire de la Maison bleue, la synergie entre la technologie de CureVac liée à l’ARN messager et les infrastructures de fabrication fiables et sûres des entreprises sud-coréennes pourra accélérer la fin de la pandémie dans le monde.Le leader sud-coréen a indiqué qu’à l’occasion du sommet du G7, Séoul et Berlin s’étaient accordés à coopérer dans la production et la distribution de sérums. Et de souhaiter à son interlocuteur le succès du développement de son produit.De son côté, Haas a reconnu les capacités de production de vaccins du pays du Matin clair et exprimé son soutien à sa politique pour devenir un hub de production à l'échelle mondiale.CureVac développe actuellement un vaccin de deuxième génération basé sur l’ARNm et efficace contre les variants du COVID-19.