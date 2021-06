Corée du Nord : ouverture d’une réunion plénière du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, une réunion plénière du Parti des travailleurs a été inaugurée hier sous la présidence de Kim Jong-un. L'occasion peut-être d'aborder la politique des Etats-Unis visant la dénucléarisation de la péninsule coréenne à travers une solution diplomatique.Au cours de cette première journée, le leader nord-coréen a évalué que la production industrielle au premier semestre avait dépassé l’objectif de 144 %, enregistrant un accroissement de 125 % sur un an. Il s’est félicité des signes d'une reprise de l’ensemble de l’économie.Cependant, la récolte de céréales n’était pas à la hauteur des attentes l’an dernier en raison des dégâts liés aux intempéries, qui ont provoqué une pénurie alimentaire. Kim III a ainsi réclamé des dispositifs afin d’y répondre.La réunion devrait permettre de faire l’état des lieux des politiques nationales sur les six premiers mois de 2021, mais aussi de discuter de la prévention contre le COVID-19 et des circonstances internationales.L'homme fort de Pyongyang a souligné la nécessité de mettre en œuvre à tout prix le plan économique de cette année en s’appuyant sur les stratégies et les commandements de haut niveau ainsi que sur les technologies avancées.La réunion se poursuivra aujourd'hui encore.