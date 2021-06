Daniel Kritenbrink plaide pour une approche pragmatique et les sanctions à la fois contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, Daniel Kritenbrink, choisi par Joe Biden pour le poste de secrétaire d’Etat adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, a été interrogé hier par le Sénat dans le cadre de son audition de confirmation. Sans surprise, il l’a été aussi sur la question nord-coréenne.Ce grand connaisseur de l’Asie a alors répondu que la diplomatie et la dissuasion à la fois étaient nécessaires pour dénucléariser complètement la péninsule coréenne.Il s’est alors engagé à travailler pour amener la Corée du Nord et les autres pays à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en faisant une approche diplomatique bien coordonnée et pragmatique. Et de souligner que l’une de ses priorités sera sans doute de réduire la menace liée aux programmes nucléaire et balistique du pays communiste.Questionné sur les sanctions américaines et onusiennes contre Pyongyang, le haut diplomate a affiché son entente sur l’importance de leur mise en œuvre pour réaliser l’objectif de dénucléarisation.Kritenbrink avait dirigé l’équipe chargée des affaires de l’Asie au Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche sous Barack Obama.