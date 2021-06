Exemption du confinement : le consulat général sud-coréen à New York crée une équipe de travail

Photo : YONHAP News

A partir du mois prochain, les expatriés sud-coréens vaccinés seront dispensés du confinement lorsqu’ils regagneront leur pays afin de rendre visite à leurs parents ou leurs enfants. A l'approche de la mise en œuvre de ce dispositif, les missions diplomatiques à l’étranger s'activent pour y être prêtes.Le consulat général à New York a annoncé, hier, former une équipe de travail chargée de la délivrance des documents d’exemption de la quarantaine. L’inscription sera ouverte par e-mail dès le 1er juillet.Cette mesure vise à répondre à la demande importante des ressortissants pour un séjour en Corée du Sud. En effet, depuis l’annonce du gouvernement, l’établissement situé aux Etats-Unis déborde de demandes téléphoniques.Par ailleurs, l’Association des parents d’origine sud-coréenne de New York a réclamé l’élargissement aux frères et sœurs les membres de famille que les voyageurs sont autorisés à rencontrer. Dans la foulée, elle a également revendiqué la levée avant le mois prochain du confinement des ressortissants vaccinés qui sont déjà arrivés dans le pays du Matin clair.