Neuf sud-Coréens sur dix utilisent les réseaux sociaux

Photo : Getty Images Bank

89 % des sud-Coréens utilisent les réseaux sociaux, soit 1,7 fois plus que la moyenne mondiale (53,6 %). C’est ce que nous apprend un rapport du cabinet DMC Media publié aujourd’hui.A la date de janvier 2021, la Corée du Sud s’est classée au deuxième rang derrière les Emirats arabes unis (EAU), en reléguant Taïwan à la troisième place. Viennent ensuite les Pays-Bas, la Malaisie, Hong Kong et le Canada.Selon une étude de la société Nielsen Koreanclick, le nombre d’utilisateurs sud-coréens des réseaux sociaux s’est établi en avril à 34,96 millions en avril. Il s’agit d’une baisse de 0,5 % en glissement annuel sous l’impact de la réduction de 6,8 % du nombre d’internautes qui se connectent sur ordinateur.YouTube a compté le plus de visiteurs uniques, avec 37,66 millions. Viennent ensuite BAND, Instagram, Facebook, KakaoStory et Twitter.La plateforme la plus prisée par les 10-39 ans était Instagram, alors que les quadragénaires et les quinquagénaires préféraient BAND, géré par le portail internet Naver.YouTube était la plateforme sur laquelle les internautes ont passé le plus de temps. Un sud-Coréen l’a consultée en moyenne 1 627 minutes par mois. Cette durée s’est élevée à 606 minutes pour Twitter, 534 minutes pour Instagram et 445 minutes pour TikTok. Tous les réseaux sociaux ont vu leur temps d’utilisation reculer, sauf Instagram qui a gagné 13,4 % en glissement annuel.En avril dernier, 4,33 milliards de personnes ont utilisé les réseaux sociaux dans le monde, en progression de 13,6 % sur un an dans le sillage du COVID-19.