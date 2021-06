Kim Boo-kyum : le nouveau système de distanciation sociale apportera un grand changement dans le quotidien

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a salué ses concitoyens qui ont apporté leur coopération à la réalisation de l’objectif de son gouvernement de vacciner au moins 13 millions de personnes contre le coronavirus au premier semestre.Kim Boo-kyum en a fait part lorsqu’il a présidé aujourd’hui la réunion quotidienne du centre de gestion de crise. Il est aussi revenu sur le nouveau système de distanciation sociale qui sera annoncé ce dimanche.Selon le chef du gouvernement, celui-ci vise à changer, de manière drastique, la vie quotidienne de la population et la prévention contre l’épidémie. Ce système est actuellement en application pilote dans bon nombre de communes de quatre provinces.Selon le centre de gestion, si le taux d’incidence pour 100 000 habitants y a augmenté très légèrement après la mise en place du nouveau régime, la consommation et les activités économiques rebondissent de manière stable.Par ailleurs, l’exécutif dévoilera demain son programme de vaccination pour le troisième trimestre. Il portera sur les tranches d’âge qui auront alors accès aux vaccins, le nombre des candidats ou encore les sérums qu’ils recevront.Dès le mois prochain, l’inoculation débutera pour les 18-59 ans, dont quelque 8 600 000 quinquagénaires en priorité.Et pendant les vacances d’été, les enseignants de maternelle, de crèche, d’école primaire, de collège et de lycée ainsi que leurs assistants, tous de plus de 30 ans, se feront vacciner. Même chose pour les lycéens de terminale.