545 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés ces dernières 24 heures. 522 sont d’origine locale. Sur les 23 patients ayant contracté le virus hors des frontières, six sont sud-coréens et 17 étrangers.Le nombre de décès liés à l’épidémie est désormais porté à 1 993 personnes et le taux de létalité à 1,34 %.Côté vaccination, un peu plus de 25 % des adultes ont reçu au moins une première dose. Jusqu’à présent, un total de 53 700 cas d’effets indésirables observés suite à l’inoculation de sérums ont été signalés. Il s’agit majoritairement de symptômes bénins comme des douleurs musculaires. 343 déclarations sont toutefois liées à un choc anaphylactique. On dénombre également 261 décès signalés, sans toutefois qu’un lien n'ait été établi avec le vaccin.