Song Young-gil présente les chantiers prioritaires du Minjoo à la tribune du Parlement

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, Song Young-gil s’est exprimé aujourd’hui à la tribune de l’hémicycle en qualité de représentant d’un parti ayant un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. L’occasion pour lui de présenter les dossiers prioritaires de la formation au pouvoir.Il a en premier lieu invité l’opposition, notamment le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa première force, qui s’est récemment choisi un nouveau chef, à faire de la session extraordinaire en cours du Parlement une occasion pour plancher sur les mesures visant à améliorer le quotidien de la population.Dans la foulée, le numéro un du parti présidentiel a annoncé qu’un nouvel additif au budget serait voté en ce sens, notamment pour verser une nouvelle aide aux petits commerçants et industriels touchés par les restrictions sanitaires imposées pour contenir le COVID-19.En ce qui concerne les mesures visant les 20 à 39 ans, il a annoncé son intention de proposer au chef de l’Etat la création d’un poste de ministre chargé de leurs préoccupations. Un plus grand nombre des jeunes de ces catégories d’âge s’engagent désormais en politique et leurs voix s’élèvent pour le changement, l’impartialité et la justice. Ils sont désormais considérés comme une des clés des prochaines échéances électorales, en particulier la présidentielle de mars 2022.Son intervention a également été consacrée à l’inflation immobilière persistante qui a fragilisé le camp du pouvoir. Song a alors affirmé que son mouvement continuerait à œuvrer pour multiplier les offres de logements, notamment de logements sociaux, pour redonner espoir aux jeunes et à tous ceux qui souhaitent devenir propriétaires.Les réformes du Parquet et de la presse, le rétablissement d’un dispositif consultatif entre la majorité et l’opposition, la politique énergétique se sont aussi invités dans son allocution.