Séoul et Madrid s'accordent pour élever leurs relations au niveau de « partenariat stratégique »

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Espagne, le président Moon Jae-in a été reçu hier par le Premier ministre Pedro Sanchez. Au cours de leur sommet, ils ont adopté un communiqué commun dans lequel les deux pays sont convenus de relever le niveau de leurs relations à celui de « partenariat stratégique ».Conformément à cela, la Corée du Sud et la quatrième puissance économique de l’Union européenne se sont engagées à élargir leur coopération, en particulier dans six domaines : les affaires politiques et diplomatiques, la paix et la sécurité dans le monde, l’économie, ou encore les échanges culturels et sportifs, entre autres.Les deux leaders ont aussi affiché leur convergence sur la nécessité de retrouver en premier lieu le niveau d’avant le COVID-19 dans l’éducation et les investissements entre leurs nations. Le montant des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux est tombé respectivement à 4,2 milliards de dollars et à 410 millions de dollars l’an dernier, contre 5,4 milliards et 490 millions en 2019.Séoul et Madrid se sont également mis d’accord pour élargir leur présence conjointe sur les marchés du BTP de pays tiers, notamment en Amérique latine et en Asie. L’Espagne est le numéro deux mondial en termes de montant des contrats de la filière décrochés hors de ses frontières.Dans le texte, Moon et Sanchez ont réaffirmé en même temps leur volonté de dénucléariser de manière complète la péninsule coréenne par une approche diplomatique et le dialogue et d’y pérenniser la paix.Le pays du Matin clair et celui d’Europe ont profité de leur sommet pour conclure aussi deux accords et trois protocoles d’entente. Ils ont par ailleurs décidé d’étudier la possibilité de signer un traité leur permettant d’exempter réciproquement leurs ressortissants de confinement obligatoire lors de leur voyage.