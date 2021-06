Sung Kim pourrait effectuer un voyage à Séoul en juin

Photo : YONHAP News

Le nouveau représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord semble prévoir un voyage à Séoul.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Sung Kim y ferait un déplacement de cinq jours, du 19 au 23 juin. Objet de sa visite : concrétiser au plus vite l’accord auquel sont parvenus Moon Jae-in et Joe Biden lors de leur récent sommet à Washington.L’émissaire américain en profiterait pour rencontrer à Séoul le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et son homologue japonais Takehiro Funakoshi. Une nouvelle discussion entre ceux-ci pourrait aussi être menée à cette occasion.Vous vous en souvenez peut-être. Sung Kim, Américain d’origine coréenne, avait occupé le poste d’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, de 2011 à 2014, sous Barack Obama. Sa nomination surprise comme le nouvel envoyé pour la Corée du Nord a été annoncée par Biden dans sa conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen à l’issue de leur tête-à-tête le 21 mai à la Maison blanche.