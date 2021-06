Seo Wook participe à la conférence des ministres de la Défense de l’Asean

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a assisté, hier en visioconférence, à la 8e conférence élargie des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Présidée par le Brunei, cette réunion a rassemblé les ministres de l’Asean et de huit autres pays, dont ceux de la Corée du Sud, des Etats-Unis, de la Chine et du Japon.A cette occasion, Seo Wook a estimé que les incertitudes dans la région s’accentuaient sur fond de propagation du COVID-19, en raison notamment de la menace non-conventionnelle contre la sécurité et d'une compétition stratégique féroce entre les pays. Dans la foulée, il a proposé d’élaborer des normes d’action basées sur le droit international et les valeurs universelles, visant à prévenir des conflits d’intérêts entre nations.Le ministre a également prôné une solution concernant la situation en Birmanie, fondée sur des valeurs universelles telles que les droits de l’Homme et la liberté, en souhaitant un rétablissement prompt de la démocratie dans cet Etat d’Asie du Sud-est.Enfin, Seo a plaidé pour le soutien et la coopération de la communauté internationale pour la dénucléarisation et l’instauration d’une paix permanente dans la péninsule coréenne, d'autant plus que le dernier sommet sud-coréano-américain en mai à Washington a permis aux dirigeants des deux alliés de reconfirmer leur consensus pour l’avancement du « processus de paix dans la péninsule » engagé par le gouvernement de Moon Jae-in.