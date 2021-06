Les livreurs ne feront plus le tri des colis à partir de l'an prochain

Photo : YONHAP News

Les syndicats de livreurs et des entreprises de logistique se sont mis d’accord provisoirement, hier, sur le projet d’arbitrage proposé par le gouvernement. Ainsi, les syndicats ont mis fin à leur grève entamée il y a huit jours.D’après cet accord sur la prévention de la charge de travail excessive, les livreurs seront désormais exemptés des opérations de tri à partir du premier janvier 2022. De leur côté, les compagnies s’engagent à installer des distributeurs automatiques ou embaucher plus de personnels chargés de cette opération de tri. Par ailleurs, les livreurs n'ont qu'à travailler moins de 60 heures par semaine. Et si leurs heures de travail quotidiennes continuent de dépasser huit heures, leurs employeurs devront les inviter à un examen médical une fois par an.Cependant, les interlocuteurs n’ayant pas encore trouvé de terrain d’entente sur la livraison de colis effectuée par Korea Post, ils envisagent de poursuivre leurs discussions cette semaine. Les syndicats se plaignent du surmenage dû au tri avant la livraison sans rémunération supplémentaire. Dans ce contexte, Korea Post s'est engagé à automatiser le travail dans un meilleur délai, en assurant au demeurant une commission appropriée à ses employés affectés, et ce indépendamment du résultat des négociations en cours.