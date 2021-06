Vaccination anti-COVID : un premier décès causé par une thrombose

Photo : YONHAP News

Un homme trentenaire est décédé hier, 20 jours après avoir été vacciné contre le COVID-19. C’est le 27 mai qu’il a reçu la première dose du sérum d’AstraZeneca.Neuf jours plus tard, il a présenté de graves maux de tête et des nausées. Le patient a alors été traité dans un établissement médical, mais son état de santé s’est rapidement dégradé.La veille de sa mort, une coagulation du sang appelée thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS) lui a été diagnostiqué. Des caillots sanguins et un saignement ont été observés dans le cerveau. C’est un premier cas de décès en Corée du Sud à la suite de thrombose après la vaccination contre le coronavirus.L’équipe chargée de la réaction aux symptômes après la vaccination a annoncé que la cause directe de son décès était une hémorragie cérébrale et que le défunt n’était atteint d’aucune maladie chronique.Depuis le début de la vaccination, deux cas de thrombose atypique ont été confirmés dans le pays. Le premier patient, identifié le 31 mai, a quitté le week-end dernier l’hôpital après s’y être fait soigner depuis.Certains spécialistes préconisent de reconsidérer au plus vite l’âge minimal pour l’AstraZeneca et le Janssen afin de le faire passer à 50 ans, contre 30 ans actuellement.Les autorités de santé, elles, indiquent qu’une évaluation définitive sur un lien de causalité entre l'injection et le décès sera faite après examen des résultats des enquêtes.