6G : Samsung Electronics effectue avec succès un test sur des ondes térahertz

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a mené, avec succès, un test 6G sur des ondes térahertz avec l'université de Californie à Santa Barbara. C’est ce qu’a annoncé, hier, la compagnie sud-coréenne.Comme la bande de fréquences térahertz, qui désigne le spectre entre 100 GHz et 10 THz, est celle sur laquelle devrait reposer la 6G, le géant sud-coréen de l’électronique a marqué un grand pas en avant dans la recherche sur la future génération de communications mobiles.Les transmissions utilisant des ondes térahertz peuvent atteindre une vitesse 50 fois supérieure à celle de la 5G.En effet, lors du test, des unités d'émetteur et de récepteur à commande de phase placées à 15 m l'une de l'autre ont atteint une vitesse de transmission de 6,2 gigabits par seconde sur la bande de fréquences de 140 GHz.Une fois cette nouvelle technologie commercialisée, de nouveaux services tels que la réalité étendue (XR) ou l’hologramme devraient être disponibles sur les appareils mobiles. La communication par satellite et la mobilité urbaine aérienne pourront également en profiter.