L’accord de swap de liquidités Séoul-Washington prorogé à décembre 2021

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont de nouveau prolongé leur accord de swap de devises, cette fois de trois mois, jusqu’au 31 décembre. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Celle-ci a précisé que le montant était maintenu à 60 milliards de dollars et que les autres conditions restaient identiques.Ce contrat d’échange de devises est un engagement qui permet aux banques centrales des pays signataires de se prêter réciproquement des liquidités à court terme, lorsque l'une ou l'autre en a besoin.La BOK estime que l’extension de l’accord avec la Fed américaine contribuera à maintenir la stabilité des marchés financiers et de change sud-coréens. Et d’ajouter qu’en cas de besoin urgent, elle mettra aussitôt à la disposition des banques commerciales les liquidités de cette ligne de swap.