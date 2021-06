Vice-ministre des Finances : les marchés financiers sud-coréens pourront être influencés par la décision du FOMC

Photo : YONHAP News

Concernant le résultat de la dernière réunion du Comité fédéral d'open market (FOMC) des Etats-Unis, chargé de la politique monétaire américaine, le gouvernement a jugé qu’il pourrait avoir des impacts sur les marchés financiers du pays.Le premier vice-ministre des Finances en a fait part au cours de la réunion sur la finance macroéconomique tenue aujourd’hui, réunissant les instituts concernés, dont la Commission des services financiers (FSC) et la Banque de Corée (BOK), la fluctuation des marchés financiers mondiaux ayant été quelque peu élargie.D’après Lee Eog-weon, la décision des Etats-Unis était plutôt pour une austérité monétaire, ce qui a entraîné la baisse des cours boursiers, l’augmentation des intérêts et la dépréciation du won par rapport au dollar. Il a néanmoins souligné que l’ampleur de la fluctuation était relativement limitée comme ce changement était déjà prévu par le marché. Et d’affirmer qu’il faudra réagir calmement à cette nouvelle donne avec plus de confiance en l’économie sud-coréenne.En effet, selon le vice-ministre, la croissance économique et l’emploi se rétablissent en Corée du Sud plus vite que dans d’autres Etats industrialisés, et les exportations ont grimpé de 40 % les dix premiers jours de juin sur un an.De son côté, la BOK a analysé que la décision du FOMC était plus favorable à la rigueur monétaire que prévu. Et d’ajouter que la fluctuation sur les marchés domestiques comme étrangers risque de prendre de l'envergure en raison de la conjoncture économique, de l’inflation et des changements de politique des principaux pays.Enfin, le gouvernement et la BOK se sont engagés à suivre de près les facteurs de risque du marché et à y intervenir en cas de nécessité.