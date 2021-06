COVID-19 : le gouvernement envisage de vacciner 70 % de la population d’ici fin septembre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement projette de porter le nombre de primo-vaccinés contre le COVID-19 à environ 36 millions d’ici fin septembre, soit 70 % de l’ensemble de la population. Il a dévoilé cet après-midi un plan de vaccination en ce sens pour le troisième trimestre, alors que le nombre d’individus ayant reçu la première dose a dépassé aujourd’hui les 14 millions, à savoir 27 % de la population.Selon ce projet, ceux faisant l’objet de la vaccination au deuxième trimestre mais qui n’ont pas encore pu s'y soumettre seront les premiers à le faire au début du mois prochain. Il s’agit des seniors de 60 à 74 ans et des personnels des fonctions dites essentielles à la société.A partir du 19 juillet, les lycéens de terminale et les enseignants de lycées se verront inoculer la première dose du Pfizer, et les employés de crèche, d’école maternelle ou primaire et de collège, du Moderna.Dès le 26 juillet, ce sera le tour des 50-59 ans. Enfin, en août, le reste de la population, c’est-à-dire les 18-49 ans, pourront accéder à ces sérums précieux par ordre de réservation.Le nombre quotidien de nouveaux cas contaminés au nouveau coronavirus a, quant à lui, atteint 540 ces dernières 24 heures, dont plus de 70 % dans la région de Séoul.