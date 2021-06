Temps de travail : avis divisés sur le plafond hebdomadaire de 52 heures

Photo : YONHAP News

Depuis 2018, le nombre d’heures de travail hebdomadaire ne peut dépasser 52 heures dans les entreprises employant plus de 300 personnes et dans les établissements publics. Et dès le 1er juillet prochain, cette législation sera également appliquée aux compagnies employant entre cinq et 50 individus.Cependant, les PME ont demandé le report de son application. Selon elles, quatre entreprises manufacturières sur dix ne sont pas encore prêtes. Près de la moitié des 200 firmes interrogées auraient invoqué le manque de main-d’œuvre. Elles souhaitent ainsi que le gouvernement leur accorde une période supplémentaire, au moins jusqu’à ce que la crise du COVID-19 se calme.D’après le directeur de la cellule du travail intelligent de la Fédération des PME de Corée (KBIZ), Lee Tae-hee, il est difficile de se procurer des travailleurs supplémentaires, d’autant plus que l’entrée des étrangers en Corée du Sud est de facto suspendue depuis le début de la pandémie.Or, l’exécutif n’envisage pas d’accepter cette demande. A en croire le ministère de l’Emploi et du Travail, qui a interrogé quelque 1 300 entreprises, neuf sur dix se seraient montrées favorables à la réduction des heures de travail hebdomadaire maximal dès le mois prochain. Ainsi, il projette de respecter le calendrier initial et de ne pas accorder de période de grâce.Selon le directeur général chargé de la politique de l’emploi au ministère, Kwon Gi-seob, comme ce dispositif est prévu par la loi, pour reporter sa mise en œuvre, il faudra que l’Assemblée nationale mène un débat, et il est plus important d’élaborer les mesures d’aide nécessaires aux secteurs concernés.Ainsi, le gouvernement a fait savoir qu’il soutiendrait l’installation de ce système en affectant des ouvriers étrangers d’abord aux entreprises en province souffrant de l’insuffisance de main-d’œuvre.