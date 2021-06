Photo : YONHAP News

Après cinq séances d'affilée en hausse et autant de records battus, le Kospi a terminé dans le rouge ce jeudi, à 3 264,96 points (-0,42 %). Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il continue de progresser pour repasser au-dessus de la barre des 1 000 points pour la première fois en deux mois, à 1 003,72 points exactement (+ 0,52 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 355,46 wons (+0,69 won) et le dollar américain 1 130,4 wons (+13,2 wons).